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Бизнес

Италия закроет свои порты для российских судов

Ведомости

Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 17 апреля, передает телеканал TGcom24. Соответствующая мера содержится в циркуляре Главного командования портовых властей.

Запрет также будет распространяться на суда, которые сменили флаг после 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, говорится в сообщении.  

«Суда, которые в настоящее время находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности»», — передает телеканал со ссылкой на циркуляр. 

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7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.

В тот же день Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.

В марте в Италии арестовали жилую недвижимость на острове Сардиния, принадлежащую Алексею Мордашову, сообщал Reuters со ссылкой на администрацию премьер-министра Марио Драги. Также была задержана яхта бизнесмена — 64-метровая Lady M, пришвартованная в городе Империя (регион Лигурия). В конце февраля Мордашов оказался среди бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в обновленный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. 

Ранее итальянские власти арестовали яхты Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Кроме того, в начале марта были арестованы две виллы телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо, общая стоимость которых составляет примерно 8 млн евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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