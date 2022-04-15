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Польша ввела эмбарго на российский уголь и разрешила замораживать активы россиян

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает возможность замораживания активов российских граждан и компаний и налагает запрет на ввоз угля из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба главы республики.

Принятый закон позволяет замораживать средства и ресурсы, находящиеся в собственности или под контролем физических или юридических лиц, которые «прямо или косвенно» поддерживают российскую военную операцию на территории Украины. Соответствующий список будет контролироваться МВД республики. Помимо этого закон вводит эмбарго на ввоз и транзит угля из России, Белоруссии и Донбасса.

В случае подозрения в подделке документов о происхождении угля начальник таможенно-налоговой службы может изъять этот груз на срок, необходимый для проверки его происхождения. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 20 млн злотых (около $5 млн).

Замглавы МВД Польши Мачей Вонсик пояснял, что санкции против России будут состоять из четырех элементов — заморозка активов, ограничение права распоряжаться собственностью, запрет на участие в государственных закупках и запрет на въезд на территорию Польши лицам, которые попадут в список по запросу спецслужб, прокуратуры, правительства и других госорганов.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый, пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу. В тот же день Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных