Переговоры Путина и Пашиняна начались в Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали встречу в Ново-Огарево, сообщил ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи Путин и Пашинян обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений России и Армении и рассмотрят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., в том числе меры по восстановлению экономических и транспортных связей в Карабахе.
Армянская сторона ранее сообщила, что главной темой встречи Путина и Пашиняна станет возможное заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что на встрече обсудят события вокруг населенного пункта Фарух в Нагорном Карабахе.
В марте этого года в Карабахе начались проблемы с газоснабжением: сначала газопровод был поврежден, но его починили, а 22 марта власти Азербайджана перекрыли его. 24 марта, после протестов со стороны Армении и ЕС, азербайджанские войска вошли в зону, которую контролируют российские миротворцы, и атаковали село Фарух. Армянский отряд, пытавшийся остановить азербайджанских военных, понес потери и был отброшен. Армяне эвакуировали Фурух и соседнее село Храморт. После протестов Армении Баку заявил, что никаких столкновений не было — имело место «уточнение позиций».
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
После заключения соглашения о прекращении боевых действий стороны несколько раз обвиняли друг друга в обстрелах.