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Переговоры Путина и Пашиняна начались в Ново-Огарево

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали встречу в Ново-Огарево, сообщил ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи Путин и Пашинян обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений России и Армении и рассмотрят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., в том числе меры по восстановлению экономических и транспортных связей в Карабахе.

Армянская сторона ранее сообщила, что главной темой встречи Путина и Пашиняна станет возможное заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что на встрече обсудят события вокруг населенного пункта Фарух в Нагорном Карабахе. 

В марте этого года в Карабахе начались проблемы с газоснабжением: сначала газопровод был поврежден, но его починили, а 22 марта власти Азербайджана перекрыли его. 24 марта, после протестов со стороны Армении и ЕС, азербайджанские войска вошли в зону, которую контролируют российские миротворцы, и атаковали село Фарух. Армянский отряд, пытавшийся остановить азербайджанских военных, понес потери и был отброшен. Армяне эвакуировали Фурух и соседнее село Храморт. После протестов Армении Баку заявил, что никаких столкновений не было — имело место «уточнение позиций».

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

После заключения соглашения о прекращении боевых действий стороны несколько раз обвиняли друг друга в обстрелах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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