Переговоры Путина и Пашиняна начались в Ново-Огарево

В марте этого года в Карабахе начались проблемы с газоснабжением: сначала газопровод был поврежден, но его починили, а 22 марта власти Азербайджана перекрыли его. 24 марта, после протестов со стороны Армении и ЕС, азербайджанские войска вошли в зону, которую контролируют российские миротворцы, и атаковали село Фарух. Армянский отряд, пытавшийся остановить азербайджанских военных, понес потери и был отброшен. Армяне эвакуировали Фурух и соседнее село Храморт. После протестов Армении Баку заявил, что никаких столкновений не было — имело место «уточнение позиций».