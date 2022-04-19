Решение ЕC по заявке Украины на статус кандидата ожидается в июне

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Он выразил надежду, что страна получит одобрение Евросоюза и станет кандидатом на вступление. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.