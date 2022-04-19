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Решение ЕC по заявке Украины на статус кандидата ожидается в июне

Ведомости

Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства утверждают, что ЕК планирует подготовить все необходимые документы к встрече лидеров блока 23-24 июня. На этом совещании они могли бы обсудить предоставление Украине статуса кандидата. По словам официального представителя ЕС, обычно комиссии требуется от 15 до 18 месяцев, чтобы дать официальное заключение по этому вопросу.

После того как стране предоставляется статус кандидата, начинается процесс вступления в ЕС, который может длиться более 10 лет. Агентство напоминает, что последней страной, присоединившейся к блоку, стала Хорватия. Она стала официальным членом ЕС спустя 10 лет после подачи заявки — в 2013 г.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Он выразил надежду, что страна получит одобрение Евросоюза и станет кандидатом на вступление. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.

Помимо Украины соответствующие анкеты получили Молдавия и Грузия. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также пообещали предоставить ответы в ближайшее время.

Ранее по теме: Зеленский передал анкету Украины на получение статуса кандидата в Евросоюз

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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