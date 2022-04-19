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В Госдуме заявили об отсутствии вопроса о смертной казни в законодательной повестке

Ведомости

Вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не стоит в законодательной повестке Госдумы, заявила ТАСС первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

«Я неоднократно отмечала, что говорить с уверенностью об успешности перспективы возвращения смертной казни достаточно сложно. Данный вопрос не находится в законодательной повестке», – сказала депутат.

Панькина отметила, что ст. 55 Конституции России предполагает, что законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека, не должны издаваться. Несмотря на то,что действия украинских националистов «вызывают особые потрясения и ужас», исключения вряд ли возможны, считает Панькина.

«Для таких преступников Уголовный кодекс России содержит большую линейку наказаний вплоть до пожизненного лишения свободы», – отметила депутат.

По словам Панькиной, после введения моратория на смертную казнь Конституционный суд заявлял, что это решение позволило сформировать «устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни».

19 апреля ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые участвовали в пытках мирных жителей и российских военнослужащих, об этом фракция сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Медведев: ограничений для возвращений смертной казни в России больше нет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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