В Госдуме заявили об отсутствии вопроса о смертной казни в законодательной повестке
Вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не стоит в законодательной повестке Госдумы, заявила ТАСС первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.
«Я неоднократно отмечала, что говорить с уверенностью об успешности перспективы возвращения смертной казни достаточно сложно. Данный вопрос не находится в законодательной повестке», – сказала депутат.
Панькина отметила, что ст. 55 Конституции России предполагает, что законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека, не должны издаваться. Несмотря на то,что действия украинских националистов «вызывают особые потрясения и ужас», исключения вряд ли возможны, считает Панькина.
«Для таких преступников Уголовный кодекс России содержит большую линейку наказаний вплоть до пожизненного лишения свободы», – отметила депутат.
По словам Панькиной, после введения моратория на смертную казнь Конституционный суд заявлял, что это решение позволило сформировать «устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни».
19 апреля ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые участвовали в пытках мирных жителей и российских военнослужащих, об этом фракция сообщила в своем Telegram-канале.