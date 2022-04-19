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Путин и Пашинян выступили с совместным заявлением по итогам встречи

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Ново-Огарево выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социальных вопросов. В частности, страны обязались не предоставлять третьим странам доступ к деятельности, представляющей угрозу биобезопасности, расширять партнерство в рамках ОДКБ и «сообща» преодолевать вызовы продовольственной безопасности из-за санкций.

В совместном заявлении президента и премьер-министра по итогам встречи сказано, что лидеры подчеркнули важность обеспечения биологической безопасности. «Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности», — сказано в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин и Пашинян договорились «активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств», в том числе миротворческих, «уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей» организации. Стороны пообещали продолжить сотрудничество также в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАС).

По вопросу международной безопасности стороны намерены и дальше взаимодействовать, чтобы противостоять «негативным тенденциям». «Лидеры исходят из того, что ни одно государство, союз или коалиция не могут и не должны обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств», – говорится в заявлении.

Россия и Армения также выразили готовность «сообща» преодолевать угрозы, возникшие из-за санкций, в области продовольственной, энергетической безопасности, логистики и других сферах.

В сообщении сказано, что стороны договорились об активизации взаимодействия Армении, России и Азербайджана, чтобы нормализировать отношения между двумя странами и в регионе в целом. «[Лидеры] подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами», – говорится в документе.

В экономической сфере Путин и Пашинян договорились об увеличении объемов торговли, развитии кооперации, установлении «тесных контактов» в деловой среде обеих стран. «Решено и дальше способствовать притоку в Армению российских инвестиций», – уточняется в заявлении.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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