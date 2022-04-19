Путин и Пашинян выступили с совместным заявлением по итогам встречи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Ново-Огарево выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социальных вопросов. В частности, страны обязались не предоставлять третьим странам доступ к деятельности, представляющей угрозу биобезопасности, расширять партнерство в рамках ОДКБ и «сообща» преодолевать вызовы продовольственной безопасности из-за санкций.