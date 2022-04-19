Путин и Пашинян выступили с совместным заявлением по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Ново-Огарево выступили с совместным заявлением, где говорится о намерении стран развивать сотрудничество в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в сферах юстиции, труда и социальных вопросов. В частности, страны обязались не предоставлять третьим странам доступ к деятельности, представляющей угрозу биобезопасности, расширять партнерство в рамках ОДКБ и «сообща» преодолевать вызовы продовольственной безопасности из-за санкций.
В совместном заявлении президента и премьер-министра по итогам встречи сказано, что лидеры подчеркнули важность обеспечения биологической безопасности. «Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности», — сказано в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.
В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин и Пашинян договорились «активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств», в том числе миротворческих, «уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей» организации. Стороны пообещали продолжить сотрудничество также в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАС).
По вопросу международной безопасности стороны намерены и дальше взаимодействовать, чтобы противостоять «негативным тенденциям». «Лидеры исходят из того, что ни одно государство, союз или коалиция не могут и не должны обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств», – говорится в заявлении.
Россия и Армения также выразили готовность «сообща» преодолевать угрозы, возникшие из-за санкций, в области продовольственной, энергетической безопасности, логистики и других сферах.
В сообщении сказано, что стороны договорились об активизации взаимодействия Армении, России и Азербайджана, чтобы нормализировать отношения между двумя странами и в регионе в целом. «[Лидеры] подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами», – говорится в документе.
В экономической сфере Путин и Пашинян договорились об увеличении объемов торговли, развитии кооперации, установлении «тесных контактов» в деловой среде обеих стран. «Решено и дальше способствовать притоку в Армению российских инвестиций», – уточняется в заявлении.