Путин принял приглашение приехать в Ереван на сессию Совета ОДКБ

10 января состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой лидеры стран — членов организации обсудили массовые беспорядки в Казахстане. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. По просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. После стабилизации ситуации миротворческий контингент покинул республику.