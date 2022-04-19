Путин принял приглашение приехать в Ереван на сессию Совета ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министр Армении Никола Пашиняна приехать в Ереван на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г., говорится в совместном заявлении Путина и Пашиняна по итогам переговоров.
«Н.В. Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В.Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
10 января состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой лидеры стран — членов организации обсудили массовые беспорядки в Казахстане. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. По просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. После стабилизации ситуации миротворческий контингент покинул республику.
16 сентября прошлого года Путин принял участие в сессии Совета онлайн. Тогда он завил, что вывод войск США из Афганистана месяцем ранее был, «мягко говоря», поспешным. Президент также отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов несет новые, острые вызовы и риски для безопасности стран.