Путин заявил о применении в Казахстане «майданных технологий»

«Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»). Российский лидер также добавил, что Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности и на агрессию необходимо было реагировать немедленно.