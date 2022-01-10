Путин заявил о применении в Казахстане «майданных технологий»
Президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане применялись технологии силовой информационной поддержки беспорядков, которые хорошо известны по «майдану» на Украине. Об этом он сообщил на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»). Российский лидер также добавил, что Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности и на агрессию необходимо было реагировать немедленно.
По его словам, ОДКБ удалось максимально оперативно и эффективно принять все необходимые меры для стабилизации ситуации в стране. Путин заявил, что события в Казахстане — это не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Он подчеркнул, что это был акт «агрессии международного терроризма», а боевики, участвовавшие в беспорядках, проходили обучение и «горячие точки».
«Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы — о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас», — добавил Путин. Он подчеркнул, что Россия не позволит «раскачивать ситуацию» у себя дома и реализовывать сценарии цветных революций.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.
Официальной информации о числе погибших во время беспорядков пока нет. 9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алма-атинской области количество жертв достигло восьми.