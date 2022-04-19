В Белом доме допустили введение новых санкций в отношении России на этой неделе
Власти США могут ввести очередные санкции в отношении России на этой неделе, однако детали все еще прорабатываются, заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», — заявила Псаки (цитата по ТАСС). На вопрос, следует ли ждать новых ограничений на этой неделе, она заявила, что «таковые могут быть». Псаки не уточнила, о каких именно мерах идет речь.
Также Псаки рассказала, что президент США Джо Байден обсудил с главами стран ЕС и G7 скоординированные усилия, «направленные на то, чтобы налагать серьезные экономические издержки для привлечения России к ответственности. Они договорились продолжать тесную координацию, в том числе с Группой семи, ЕС, НАТО и в рамках [этих организаций и объединений]».
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет антироссийских санкций, связанный с операцией на Украине. В него вошли полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».
Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции».
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил о стабилизации ситуации в российской экономике. По его словам, курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По итогам I квартала этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом, отметил Путин. В банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, объемы вкладов россиян растут, а инфляция стабилизируется, добавил он.