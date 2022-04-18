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Экономика

Путин заявил о стабилизации ситуации в российской экономике

Ведомости

Потребительский спрос в России пришел в норму после ажиотажа, возникшего на фоне усиления западных санкций, одновременно с этим запасы товаров в магазинах восстанавливаются, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 

«После недолгого ажиотажа по ряду товаров — а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда — розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, ситуация в экономике России также стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По итогам первого квартала этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом, отметил Путин. 

В банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, объемы вкладов россиян растут, а инфляция стабилизируется, добавил президент. «Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — обратил внимание Путин. 

В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в России возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к дефициту этого товара в ряде магазинов. На этом фоне крупные торговые сети начали ограничивать продажи части товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. 21 марта в Минпромторге сообщили, что спрос на сахар стабилизировался.

До этого крупные торговые сети приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки на отдельные продукты питания на уровне 5%. Это решение распространяется на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные позиции сети выбирают самостоятельно. В начале апреля ритейлеры отменили ограничения по продаже отдельных категорий товаров в одни руки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных