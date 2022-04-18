Путин заявил о стабилизации ситуации в российской экономике

В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в России возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к дефициту этого товара в ряде магазинов. На этом фоне крупные торговые сети начали ограничивать продажи части товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. 21 марта в Минпромторге сообщили, что спрос на сахар стабилизировался.