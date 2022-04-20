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Пентагон сообщил о поставках на Украину самолетов из других стран

Ведомости

Украина получила от союзников дополнительные самолеты и детали к ним, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. 

Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — заявил Кирби. По его словам, США поставили Киеву некоторые детали для самолетов, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».

По данным на сайте Пентагона на 1 апреля, с начала спецоперации власти США выделили $2,3 млрд в рамках президентской помощи Украине в области безопасности и $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В ответ на Украине объявили военное положение и объявили мобилизацию. Западные страны ввели против России санкции.

Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.

Российские власти ранее обвиняли страны запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны», однако оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Песков: поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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