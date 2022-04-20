Пентагон сообщил о поставках на Украину самолетов из других стран

Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — заявил Кирби. По его словам, США поставили Киеву некоторые детали для самолетов, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».