Пентагон сообщил о поставках на Украину самолетов из других стран
Украина получила от союзников дополнительные самолеты и детали к ним, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — заявил Кирби. По его словам, США поставили Киеву некоторые детали для самолетов, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».
По данным на сайте Пентагона на 1 апреля, с начала спецоперации власти США выделили $2,3 млрд в рамках президентской помощи Украине в области безопасности и $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В ответ на Украине объявили военное положение и объявили мобилизацию. Западные страны ввели против России санкции.
Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.
Российские власти ранее обвиняли страны запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны», однако оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.