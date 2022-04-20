Кипр лишит гражданства еще четырех попавших под санкции россиян

Как пишет агентство, Кипр предоставил гражданство 2886 гражданам России в 2007-2020 гг. в рамках «ныне дискредитированной» схемы «наличные в обмен на паспорта». Эта схема предполагала, что гражданство Кипра можно было получить за инвестиции в страну в размере не менее 2 млн евро ($2,17 млн). Ее действие было прекращено в августе 2020 г.