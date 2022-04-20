Кипр лишит гражданства еще четырех попавших под санкции россиян
Правительство Кипра приняло решение лишить гражданства еще четырех россиян, попавших под санкции ЕС, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря правительства республики Ниови Паризину.
По информации издания, это решение будет распространяться также на членов их семей. Имена этих лиц официально не разглашались. 13 апреля крупнейшая кипрская газета Phileleftheros сообщила о лишении гражданства страны четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей.
Как пишет агентство, Кипр предоставил гражданство 2886 гражданам России в 2007-2020 гг. в рамках «ныне дискредитированной» схемы «наличные в обмен на паспорта». Эта схема предполагала, что гражданство Кипра можно было получить за инвестиции в страну в размере не менее 2 млн евро ($2,17 млн). Ее действие было прекращено в августе 2020 г.
Всего в списке на лишение гражданства, который был утвержден на заседании кабинета министров республики, значатся имена 21 обладателя так называемых «золотых паспортов». На сегодняшний день гражданства страны лишены восемь россиян, попавших под действие санкций ЕС.
28 марта Европейская комиссия призвала страны — члены ЕС незамедлительно отменить существующие программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику. ЕК рекомендовала правительствам ЕС проверить, не получили ли европейское гражданство инвесторы из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки в связи с военной операцией на Украине, и аннулировать их разрешения на проживание. Кроме того, рекомендуется приостановить выдачу новых «золотых паспортов» для граждан обеих стран.