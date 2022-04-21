Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин также считает важным прислушиваться «к законным интересам безопасности всех стран, отстаивает принцип неделимой безопасности», о котором говорила Россия в своих предложениях НАТО и западным странам. «Мы строим сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и выступаем против стремления к собственной безопасности за счет безопасности других», — сказал Си Цзиньпин.