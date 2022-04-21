Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов
Китай не приемлет использование односторонних санкций и двойных стандартов при решении мировых проблем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия основной части ежегодного Боаоского азиатского форума (БАФ) в китайской провинции Хайнань.
«Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, отвергаем двойные стандарты и выступаем против необоснованного использования односторонних санкций», — сказал Си Цзиньпин (цитата по «Синьхуа»).
Председатель КНР подчеркнул, что Пекин также считает важным прислушиваться «к законным интересам безопасности всех стран, отстаивает принцип неделимой безопасности», о котором говорила Россия в своих предложениях НАТО и западным странам. «Мы строим сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и выступаем против стремления к собственной безопасности за счет безопасности других», — сказал Си Цзиньпин.
В то же время председатель КНР отметил, что Пекин также привержен уважению территориальной целостности всех стран и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.
Ранее 6 апреля, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине. Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность»