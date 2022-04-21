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Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Ведомости

Китай не приемлет использование односторонних санкций и двойных стандартов при решении мировых проблем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия основной части ежегодного Боаоского азиатского форума (БАФ) в китайской провинции Хайнань.

«Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, отвергаем двойные стандарты и выступаем против необоснованного использования односторонних санкций», — сказал Си Цзиньпин (цитата по «Синьхуа»).

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин также считает важным прислушиваться «к законным интересам безопасности всех стран, отстаивает принцип неделимой безопасности», о котором говорила Россия в своих предложениях НАТО и западным странам. «Мы строим сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и выступаем против стремления к собственной безопасности за счет безопасности других», — сказал Си Цзиньпин.

В то же время председатель КНР отметил, что Пекин также привержен уважению территориальной целостности всех стран и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

Ранее 6 апреля, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал  США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине. Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных