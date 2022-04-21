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ЕС включил бизнесменов Пригожина и Курченко в санкционный список из-за Украины

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Евросоюз включил бизнесменов Евгения Пригожина и Сергея Курченко в санкционный список по Украине, следует из публикации в официальном журнале ЕС. 

«Совет ЕС считает, что два физических лица должны быть добавлены в список лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры», — говорится в заявлении. 

Из дальнейших пояснений следует, что Пригожин якобы «несет ответственность, активно осуществляя действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Курченко, согласно документу, «помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя в качестве субподрядчика».

В сентябре 2019 г. США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 г. Евросоюз включил Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию и деятельности частной военной компании Вагнера («ЧВК Вагнера»).

Последний пакет санкций против России со стороны ЕС был введен 8 апреля. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Всего ЕС ввел против России пять пакетов санкций после признания ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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