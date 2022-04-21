ЕС включил бизнесменов Пригожина и Курченко в санкционный список из-за Украины
Евросоюз включил бизнесменов Евгения Пригожина и Сергея Курченко в санкционный список по Украине, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
«Совет ЕС считает, что два физических лица должны быть добавлены в список лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры», — говорится в заявлении.
Из дальнейших пояснений следует, что Пригожин якобы «несет ответственность, активно осуществляя действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Курченко, согласно документу, «помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя в качестве субподрядчика».
В сентябре 2019 г. США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 г. Евросоюз включил Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию и деятельности частной военной компании Вагнера («ЧВК Вагнера»).
Последний пакет санкций против России со стороны ЕС был введен 8 апреля. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Всего ЕС ввел против России пять пакетов санкций после признания ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине.