ЕС включил бизнесменов Пригожина и Курченко в санкционный список из-за Украины

Последний пакет санкций против России со стороны ЕС был введен 8 апреля. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Всего ЕС ввел против России пять пакетов санкций после признания ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине.