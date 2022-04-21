Россия ввела санкции против Цукерберга и вице-президента США Харрис

«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация президента Джо Байдена подводит все большее число граждан России, – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры – в «стоп-лист» вносятся 29 американцев, формирующих русофобскую повестку дня», — говорится в заявлении. В дипведомстве подчеркнул, что лицам, попавшим под ограничения, закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.