Россия ввела санкции против Цукерберга и вице-президента США Харрис
Россия расширила ранее введенные санкции против высокопоставленных американских чиновников, бизнесменов и журналистов, добавив в черный список еще 29 человек, передает пресс-служба МИД РФ. В черный список попали, в частности, вице-президент США Камала Харрис и главный исполнительный директор Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг.
«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация президента Джо Байдена подводит все большее число граждан России, – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры – в «стоп-лист» вносятся 29 американцев, формирующих русофобскую повестку дня», — говорится в заявлении. В дипведомстве подчеркнул, что лицам, попавшим под ограничения, закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.
Под ограничения также попали первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, руководитель аппарата Белого дома Рональд Кляйн, супруга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана Маргарет Гудлэндер, супруг Харрис Дуглас Эмхоф, официальный представитель Госдепа Эдвард Прайс, супруг старшего заместителя Госсекретаря Виктории Нуланд Роберт Каган и др.
15 марта Россия первый раз ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.