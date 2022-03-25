МИД: Россия еще практически не начала вводить ответные санкции
Власти России еще практически не начали вводить ответные меры на западные санкции, которые были применены после начала спецоперации на Украине, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в эфире «России 24».
«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — заявил Биричевский (цитата по «РИА Новости»).
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций.
15 марта Россия ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.