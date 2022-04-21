Войска России за день поразили более 500 военных объектов Украины
Ракетные войска и артиллерия ВС России 21 апреля поразили 450 объектов вооруженных сил Украины, в том числе 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники и 14 пунктов управления, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что российские военные нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по пункту управления, двум складам боеприпасов, двум районам сосредоточения живой силы и техники и двум опорным пунктам националистов. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в ДНР, а оперативно-тактическая авиация поразила 64 объекта, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Запорожья.
По данным Минобороны, с начала спецоперации российские военные уничтожили 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотников, 254 ЗРК, 2422 танка и других боевых машин, 266 установок реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.