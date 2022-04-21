ЭИСИ: губернаторы получили опыт борьбы с санкциями во время пандемии
Ставка при спасении экономики России делается в том числе на решения губернаторов на местах, решили эксперты ЭИСИ.
В период борьбы с коронавирусом федеральный центр передал в регионы немало полномочий, губернаторы таким образом получили опыт активизации экономики в кризис. Об этом член Общественной палаты, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев заявил в ходе организованного институтом круглого стола на тему «Четыре «кольца» санкций против России: как страна противостоит давлению?». «Губернаторы становятся менеджерами антикризисных решений с целью поднять и перезапустить отрасли промышленности», – сказал Алиев.
В регионах были оперативно созданы штабы по противодействию санкционному режиму и центры импортозамещения, заявила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Они учитывают экономическую специфику региона – где-то больше в сельское хозяйство уходит, где-то – в промышленность. Во всех регионах надо решить изменения транспортных и логистических цепочек», – отметила она. По ее словам, поддержка импортозамещающих производств синхронизирована с федеральной повесткой, но субъекты развивают и собственные программы поддержки, а также межрегиональное сотрудничество.
Даже в вопросе сдерживания цен, что не является полномочиями регионов, губернаторы влияют на них с помощью «стола переговоров», говорит эксперт. Кислицына также отмечает, что руководители регионов используют опыт времен коронавирусных ограничений. По оценке спикера, эффективнее всего на современные реалии отреагировали власти Челябинской, Амурской и Иркутской областей.
Столкновение с санкциями привело к тому, что «по законам политической физики» появилась необходимость «снять внутреннее давление» – уменьшить число требований к бизнесу, которые накопились в ведомствах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. В связи с этим правительство отменило все проверки на два года, отметил депутат.