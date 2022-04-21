ЭИСИ: губернаторы получили опыт борьбы с санкциями во время пандемии

В регионах были оперативно созданы штабы по противодействию санкционному режиму и центры импортозамещения, заявила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Они учитывают экономическую специфику региона – где-то больше в сельское хозяйство уходит, где-то – в промышленность. Во всех регионах надо решить изменения транспортных и логистических цепочек», – отметила она. По ее словам, поддержка импортозамещающих производств синхронизирована с федеральной повесткой, но субъекты развивают и собственные программы поддержки, а также межрегиональное сотрудничество.