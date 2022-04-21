Индонезия подтвердила приглашение Путина на саммит G20

Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.