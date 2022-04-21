Индонезия подтвердила приглашение Путина на саммит G20
Власти Индонезии пригласили лидеров всех стран «Большой двадцатки» принять участие в запланированном на конец года саммите группы, включая президента России Владимира Путина, заявила министр финансов Индонезии Мульяни Индравати. В этом году ее страна является председателем в G20.
«Мы пригласили (Путина)», — заявила Индравати, выступая в рамках мероприятия на площадке МВФ (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, лидеры всех стран «двадцатки» уже получили свои приглашения, которые направляются заблаговременно. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали.
Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
В G20 входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.