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Индонезия подтвердила приглашение Путина на саммит G20

Ведомости

Власти Индонезии пригласили лидеров всех стран «Большой двадцатки» принять участие в запланированном на конец года саммите группы, включая президента России Владимира Путина, заявила министр финансов Индонезии Мульяни Индравати. В этом году ее страна является председателем в G20.

«Мы пригласили (Путина)», — заявила Индравати, выступая в рамках мероприятия на площадке МВФ (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, лидеры всех стран «двадцатки» уже получили свои приглашения, которые направляются заблаговременно. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали.

Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай. 

В G20 входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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