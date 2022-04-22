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Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Ведомости

Совет Организации американских государств (ОАГ) приостановил статус России в качестве наблюдателя , говорится в аккаунте ОАГ в Twitter.

В документе говорится, что статус России в качестве наблюдателя приостановлен, пока она «не прекратит военные действия, не выведет свои войска и технику за международно признанные границы Украины и не вернется на путь диалога и дипломатии». 

«С 25 голосами за, 0 — против, 8 — воздержались Постоянный совет одобрил резолюцию «О приостановке статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ», — сообщила организация. Среди воздержавшихся Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины. В списке проголосовавших за числится Венесуэла, однако в организации от страны голосовал представитель, назначенный оппозицией, а не правительством.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что считает решение совета ОАГ «серьезной ошибкой». «Все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ, заложенных в ее Устав. А именно – продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития», — отметил Антонов. По его словам, после такого решения ОАГ стала слабее и оттолкнула «надежного друга». Посол выразил возмущение включением в резолюцию организации «бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права» и поблагодарил страны, которые не поддержали документ. 

Организация американских государств была основана 30 апреля 1948 года по инициативе США. В нее входят все 35 государств Западного полушария. Основные задачи ОАГ: под­дер­жа­ние ми­ра и спра­вед­ли­во­сти в ре­гио­не, ук­ре­п­ле­ние со­труд­ни­че­ст­ва стран-уча­ст­ниц, за­щи­та их су­ве­ре­ни­те­та, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных