Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств
Совет Организации американских государств (ОАГ) приостановил статус России в качестве наблюдателя , говорится в аккаунте ОАГ в Twitter.
В документе говорится, что статус России в качестве наблюдателя приостановлен, пока она «не прекратит военные действия, не выведет свои войска и технику за международно признанные границы Украины и не вернется на путь диалога и дипломатии».
«С 25 голосами за, 0 — против, 8 — воздержались Постоянный совет одобрил резолюцию «О приостановке статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ», — сообщила организация. Среди воздержавшихся Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины. В списке проголосовавших за числится Венесуэла, однако в организации от страны голосовал представитель, назначенный оппозицией, а не правительством.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что считает решение совета ОАГ «серьезной ошибкой». «Все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ, заложенных в ее Устав. А именно – продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития», — отметил Антонов. По его словам, после такого решения ОАГ стала слабее и оттолкнула «надежного друга». Посол выразил возмущение включением в резолюцию организации «бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права» и поблагодарил страны, которые не поддержали документ.
Организация американских государств была основана 30 апреля 1948 года по инициативе США. В нее входят все 35 государств Западного полушария. Основные задачи ОАГ: поддержание мира и справедливости в регионе, укрепление сотрудничества стран-участниц, защита их суверенитета, территориальной целостности и независимости.