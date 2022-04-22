Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что считает решение совета ОАГ «серьезной ошибкой». «Все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ, заложенных в ее Устав. А именно – продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития», — отметил Антонов. По его словам, после такого решения ОАГ стала слабее и оттолкнула «надежного друга». Посол выразил возмущение включением в резолюцию организации «бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права» и поблагодарил страны, которые не поддержали документ.