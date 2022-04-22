В Греции сняли арест с российского танкера Pegas
С российского танкера Pegas, который был задержан в Греции, сняли арест, передает греческое издание Kathimerini со ссылкой на распоряжение управления по борьбе с отмыванием денег.
«Российский танкер Pegas, который стоял на якоре под надзором в порту Каристос, был освобожден по распоряжению управления по борьбе с отмыванием денег», — говорится в сообщении ведомства.
Издание отмечает, что экипаж танкера предоставил Международной морской организации (ИМО) официальные документы, которые подтверждают, что право собственности на судно принадлежит компании, не попадающей под санкции.
О задержании танкера сообщило 19 апреля Афинское Македонское агентство новостей (АМNА). В агентстве тогда уточнили, что из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Требование о задержании касалось только судна, а не его груза.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.