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В Греции сняли арест с российского танкера Pegas

Ведомости

С российского танкера Pegas, который был задержан в Греции, сняли арест, передает греческое издание Kathimerini со ссылкой на распоряжение управления по борьбе с отмыванием денег. 

«Российский танкер Pegas, который стоял на якоре под надзором в порту Каристос, был освобожден по распоряжению управления по борьбе с отмыванием денег», — говорится в сообщении ведомства.

Издание отмечает, что экипаж танкера предоставил Международной морской организации (ИМО) официальные документы, которые подтверждают, что право собственности на судно принадлежит компании, не попадающей под санкции.

О задержании танкера сообщило 19 апреля Афинское Македонское агентство новостей (АМNА). В агентстве тогда уточнили, что из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Требование о задержании касалось только судна, а не его груза.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных