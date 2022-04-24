France 2 сообщил об оплате властями Франции простоя в портах судов из России
Простой российского сухогруза, застрявшего во французском порту в Сен-Мало, обходится властям Франции в «тысячи евро ежедневно», передает телеканал France. Судно с экипажем из 12 человек заблокировано в порту почти два месяца.
По данным телеканала, российские грузовые суда находятся в портах в Сен-Мало на северо-западе страны, Марселе на юге Франции и Булонь-сюр-Мер на севере республики. Сухогрузы везли автомобили и химикаты и были задержаны на таможне после введения против владельцев судов санкций.
В частности, в порту Сен-Мало простаивает судно «Владимир Латышев» длиной 141 м. Оно «едва помещается на причалах», а сухогруз необходимо регулярно перемещать, чтобы освободить место для других судов, отмечает телеканал.
«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег»,— рассказал вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен.
Простой сухогруза уже обошелся в 50 000 евро, расходы на себя взял, в основном, регион Бретань, который теперь запрашивает помощь Парижа.
После начала военной операции на Украине в проливе Ла-Манш задержали судно из России, перевозившее автомобили, оно направлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер, сообщило агентство AFP 26 февраля. В морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря агентству объяснили задержание корабля тем, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.