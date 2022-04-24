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France 2 сообщил об оплате властями Франции простоя в портах судов из России

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Простой российского сухогруза, застрявшего во французском порту в Сен-Мало, обходится властям Франции в «тысячи евро ежедневно», передает телеканал France. Судно с экипажем из 12 человек заблокировано в порту почти два месяца.

По данным телеканала, российские грузовые суда находятся в портах в Сен-Мало на северо-западе страны, Марселе на юге Франции и Булонь-сюр-Мер на севере республики. Сухогрузы везли автомобили и химикаты и были задержаны на таможне после введения против владельцев судов санкций. 

В частности, в порту Сен-Мало простаивает судно «Владимир Латышев» длиной 141 м. Оно «едва помещается на причалах», а сухогруз необходимо регулярно перемещать, чтобы освободить место для других судов, отмечает телеканал.

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«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег»,— рассказал вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен.

Простой сухогруза уже обошелся в 50 000 евро, расходы на себя взял, в основном, регион Бретань, который теперь запрашивает помощь Парижа.

После начала военной операции на Украине в проливе Ла-Манш задержали судно из России, перевозившее автомобили, оно направлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер, сообщило агентство AFP 26 февраля. В морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря агентству объяснили задержание корабля тем, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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