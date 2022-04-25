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The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за доклада о вечеринках на Даунинг-стрит

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку из-за доклада о вечеринках на Даунинг-стрит, который подготовила сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей, сообщает издание The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника. 

По словам собеседника издания, в докладе говорится не только о вечеринках на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений в Великобритании, но и об общей деловой культуре в кабмине под руководством Джонсона. «Отчет Сью вызывает раздражение. Это невероятно усложнит жизнь премьер-министру. На нее оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним», — подчеркнул чиновник.

Собеседник также отметил, что публикация доклада откладывалась до окончания официального расследования, которым занимался Скотленд-Ярд. Его представители несколько раз просили удалить из доклада ссылки на ряд дел, находящихся на стадии расследования. 

19 апреля Джонсон принес извинения перед депутатами британского парламента за нарушение коронавирусных ограничений и проведенные им вечеринки на Даунинг-стрит в локдаун, однако не стал подавать в отставку, несмотря на выписанный полицией штраф. В ходе выступления премьера в парламенте ряд оппозиционных депутатов призвали Джонсона сложить с себя полномочия, однако он проигнорировал подобные требования.

В начале января британский таблоид The Mirror опубликовал материал, в котором рассказывалось о том, что сотрудники аппарата премьера регулярно устраивали в его резиденции вечеринки в нарушение действовавших ограничений. Такие мероприятия проводились не только в первые волны пандемии в 2020 г., но и в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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