The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за доклада о вечеринках на Даунинг-стрит

По словам собеседника издания, в докладе говорится не только о вечеринках на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений в Великобритании, но и об общей деловой культуре в кабмине под руководством Джонсона. «Отчет Сью вызывает раздражение. Это невероятно усложнит жизнь премьер-министру. На нее оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним», — подчеркнул чиновник.