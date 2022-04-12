Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки в локдаун
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заплатил штраф и принес извинения за вечеринки во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Я заплатил штраф и еще раз приношу свои полные извинения», — цитирует телеканал премьер-министра.
Полиция выписала Джонсону штраф после прошедшей вечеринки по случаю его дня рождения в июне 2020 г. Вечеринка прошла в зале кабинета министров на Даунинг-стрит. В это время в стране действовали жесткие коронавирусные ограничения.
В итоге штрафы за нарушение самоизоляции были выписаны канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак, Джонсону и его супруге Керри Джонсон. Как уточняет телеканал, каждый из них заплатил по 50 фунтов стерлингов.
Джонсон стал первым действующим премьер-министром, получившим наказание за нарушение закона, отметил телеканал.