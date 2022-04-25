Подозреваемые в покушении на Соловьева признались в планах убить Киселева и Симоньян
Подозреваемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, следует из опубликованного «РИА Новости» видео допроса, переданного ФСБ.
«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, [Ольга] Скабеева и [Евгений] Попов, [Тигран] Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных.
О предотвращении покушения на Соловьева ранее сегодня сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, советы Киеву о подготовке покушений на российских журналистов дают иностранные спецслужбы, в том числе ЦРУ.
По версии ФСБ, покушение готовилось по заданию СБУ. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве. По данным ведомства, причиной покушения стала его профессиональная деятельность. В СКР уточнили, что шесть человек – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power – подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п/п «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигуранты дела задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.