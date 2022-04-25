Подозреваемые в покушении на Соловьева признались в планах убить Киселева и Симоньян

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве. По данным ведомства, причиной покушения стала его профессиональная деятельность. В СКР уточнили, что шесть человек – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power – подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п/п «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигуранты дела задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.