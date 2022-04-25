Газета
Политика

Подозреваемые в покушении на Соловьева признались в планах убить Киселева и Симоньян

Ведомости

Подозреваемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, следует из опубликованного «РИА Новости» видео допроса, переданного ФСБ.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, [Ольга] Скабеева и [Евгений] Попов, [Тигран] Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных.

О предотвращении покушения на Соловьева ранее сегодня сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, советы Киеву о подготовке покушений на российских журналистов дают иностранные спецслужбы, в том числе ЦРУ.

По версии ФСБ, покушение готовилось по заданию СБУ. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве. По данным ведомства, причиной покушения стала его профессиональная деятельность. В СКР уточнили, что шесть человек – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power – подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п/п «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигуранты дела задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Ранее по теме: Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали взорвать его авто
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных