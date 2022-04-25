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Белгородское село Нехотеевка подверглось обстрелу

Ведомости

Село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет», – написал глава региона.

По словам Гладкова, во время обстрела повреждены 4 домовладения и автомобиль, в селе ведется подомовой обход.

23 марта в приграничных селах Журавлека и Нехотеевка Белгородской области был введен режим ЧС из-за выпущенного со стороны Украины снаряда.

С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека. 24 апреля в поле рядом с селом Отрадное упал снаряд, пострадавших и повреждений зафиксировано не было.

Периодически обстрелам подвергаются погранпункты Курской области, а также Брянской области – 14 апреля вертолеты ВСУ нанесли несколько ударов по шести домам в поселке Климово.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных