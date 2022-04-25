Белгородское село Нехотеевка подверглось обстрелу
Село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет», – написал глава региона.
По словам Гладкова, во время обстрела повреждены 4 домовладения и автомобиль, в селе ведется подомовой обход.
23 марта в приграничных селах Журавлека и Нехотеевка Белгородской области был введен режим ЧС из-за выпущенного со стороны Украины снаряда.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека. 24 апреля в поле рядом с селом Отрадное упал снаряд, пострадавших и повреждений зафиксировано не было.
Периодически обстрелам подвергаются погранпункты Курской области, а также Брянской области – 14 апреля вертолеты ВСУ нанесли несколько ударов по шести домам в поселке Климово.