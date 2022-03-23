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В двух селах Белгородской области ввели режим ЧС после разрыва снаряда

Ведомости

В селах Журавлека и Нехотеевка Белгородского района Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Подробности о состоянии здоровья пострадавших он пообещал сообщить позднее. Село Журавлевка находится в двух километрах от российско-украинской границы. Возле Нехотеевки расположен одноименный пограничный пропускной пункт.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными 24 февраля. По данным следствия, в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое россиян и один ребенок, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело после того, как два снаряда, выпущенные со стороны Украины, упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая в Нехотеевке. Тогда в ведомстве отметили, что снаряды не достигли границ населенного пункта, а жертв среди мирного населения и разрушений не было.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных