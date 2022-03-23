В двух селах Белгородской области ввели режим ЧС после разрыва снаряда

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными 24 февраля. По данным следствия, в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое россиян и один ребенок, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело после того, как два снаряда, выпущенные со стороны Украины, упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая в Нехотеевке. Тогда в ведомстве отметили, что снаряды не достигли границ населенного пункта, а жертв среди мирного населения и разрушений не было.