В двух селах Белгородской области ввели режим ЧС после разрыва снаряда
В селах Журавлека и Нехотеевка Белгородского района Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Подробности о состоянии здоровья пострадавших он пообещал сообщить позднее. Село Журавлевка находится в двух километрах от российско-украинской границы. Возле Нехотеевки расположен одноименный пограничный пропускной пункт.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгородской области украинскими военными 24 февраля. По данным следствия, в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое россиян и один ребенок, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело после того, как два снаряда, выпущенные со стороны Украины, упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая в Нехотеевке. Тогда в ведомстве отметили, что снаряды не достигли границ населенного пункта, а жертв среди мирного населения и разрушений не было.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.