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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Ведомости

С украинской стороны обстреляно приграничное село Головчино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома», — написал Гладков. Он пообещал провести заседание оперативного штаба в связи с инцидентом.

Накануне Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка Белгородской области. 23 марта в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка был введен режим ЧС из-за выпущенного со стороны Украины снаряда, сообщал губернатор. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. В СК произошедшее назвали терактом.

Ранее по теме: Белгородское село Нехотеевка подверглось обстрелу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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