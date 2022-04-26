Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Накануне Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка Белгородской области. 23 марта в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка был введен режим ЧС из-за выпущенного со стороны Украины снаряда, сообщал губернатор. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. В СК произошедшее назвали терактом.