Володин предложил признать Украину «террористическим государством»
Украина, по мнению спикера Госдумы России Вячеслава Володина — «террористическое государство». Такой вывод Володин сделал в своем Telegram-канале после сообщения ФСБ и заявления президента России Владимира Путина о задержании подозреваемых в подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева.
«Необходимо признать: Украина — террористическое государство. [президент Владимир] Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны». — написал Володин. По его словам, информация о готовившемся покушении Соловьева «доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции».
О предотвращении покушения на Соловьева накануне сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, советы Киеву о подготовке покушений на российских журналистов дают иностранные спецслужбы.
По версии ФСБ, покушение готовилось по заданию СБУ. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика. В СБУ однако отрицают причастность к покушению на Соловьева и других работников государственных СМИ России.
В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве за «профессиональную деятельность».