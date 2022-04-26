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Володин предложил признать Украину «террористическим государством»

Ведомости

Украина, по мнению спикера Госдумы России Вячеслава Володина — «террористическое государство». Такой вывод Володин сделал в своем Telegram-канале после сообщения ФСБ и заявления президента России Владимира Путина о задержании подозреваемых в подготовке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева.

«Необходимо признать: Украина — террористическое государство. [президент Владимир] Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны». — написал Володин. По его словам, информация о готовившемся покушении Соловьева «доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции».

О предотвращении покушения на Соловьева накануне сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. По словам президента, советы Киеву о подготовке покушений на российских журналистов дают иностранные спецслужбы.

По версии ФСБ, покушение готовилось по заданию СБУ. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика. В СБУ однако отрицают причастность к покушению на Соловьева и других работников государственных СМИ России.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева планировали подорвать его автомобиль в Москве за «профессиональную деятельность».

Ранее по теме: Подозреваемые в покушении на Соловьева признались в планах убить Киселева и Симоньян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных