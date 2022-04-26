Володин предложил признать Украину «террористическим государством»

По версии ФСБ, покушение готовилось по заданию СБУ. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика. В СБУ однако отрицают причастность к покушению на Соловьева и других работников государственных СМИ России.