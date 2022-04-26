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МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Швеции

Ведомости

Министерство иностраннх дел России объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства Швеции в Москве в ответ на высылку из страны трех российских дипломатов, говорится на сайте МИДа. Также министерство заявило решительный протест послу Швеции Малене Мард в связи с высылкой дипломатов из Стокгольма и военной поддержкой, которую власти страны оказывают Украине.

«М.Мард была уведомлена о том, что в ответ на это российской стороной принято решение об объявлении «persona nоn grata» трёх дипломатов Посольства Швеции в России», — говорится в заявлении МИДа.

5 апреля министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила о решении выслать трех сотрудников посольства России в Стокгольме, которые, по мнению властей страны, «не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией». 

Ранее МИД России объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов, одного сотрудника Генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также о высылке сотрудников диппредставительства Бельгии. Также министерство объявило персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в Москве и 18 дипломатов ЕС.

После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну». Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных