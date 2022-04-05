Швеция решила выслать трех российских дипломатов

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее согласованной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям. «В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия, который был так низко опущен по их вине», - отметил дипломат. При этом Глушко заверил, что Россия ни с кем не разрывает дипломатических отношений.