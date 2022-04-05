Швеция решила выслать трех российских дипломатов
Министерство иностранных дел Швеции приняло решение о высылке трех российских дипломатов, заявила глава ведомства Анн Линде.
«Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в МИД, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС. Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», — подчеркнула Линде (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня о высылке российских дипломатов объявили министерства иностранных дел Дании и Италии. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на этот шаг. В понедельник, 4 апреля, Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, а Франция — 35. Латвия и Литва накануне также решили понизить уровень дипломатических отношений.
4 апреля глава канадского МИДа Мелани Жоли сообщила, что правительство страны намерено обсудить вопрос возможной высылки российских дипломатов из Оттавы из-за ситуации на Украине. Жоли добавила, что Канаду «определенно беспокоят любые вопросы безопасности, исходящие от российских дипломатов». С начала военной операции России на Украине Канада еще не высылала сотрудников российских диппредставительств.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее согласованной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям. «В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия, который был так низко опущен по их вине», - отметил дипломат. При этом Глушко заверил, что Россия ни с кем не разрывает дипломатических отношений.
Ряд европейских стран с середины мая начал высылать российских дипломатических работников на фоне ухудшения отношений в связи с военной операцией на Украине. 18 марта это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».
МИД Польши 23 марта решил выдворить 45 дипломатов по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К ним присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного дипломата соответственно. На следующий день Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек.