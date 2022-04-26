Газета
Политика

ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Организация Объединенных Наций заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы крайне заинтересованы в нахождении путей, чтобы создать условия для эффективного диалога, скорейшего прекращения огня, мирного разрешения», – цитирует ТАСС генсека.

Гутерриш отметил, что знает о претензиях России, но выразил мнение, что решать спорные вопросы нужно в рамках предусмотренных ООН механизмов.

«Хотелось бы сказать, что я понимаю, что Российская Федерация имеет ряд претензий. Однако Устав ООН предусматривает большое количество механизмов, позволяющих рассматривать подобные озабоченности, в частности Международный суд», – добавил он.

Генсек вновь предложил создать контактную группу для решения гуманитарных проблем на Украине, в которую также должны войти Россия и ООН, чтобы создать «действительно безопасные коридоры», которые «соблюдались бы всеми для эвакуации гражданских лиц».

«Я знаю, что сегодня у нас в связи со сложной ситуацией на Украине есть разные интерпретации относительно того, что там происходит. Но это не ограничивает возможности по ведению очень серьезного диалога по снижению страданий людей», – отметил генсек. По мнению Гутерриша, диалог должен идти, несмотря на разное видение ситуации по Украине.

Все сообщения о военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права на Украине должны быть расследованы, заявил Гутерриш. «Они требуют независимого расследования, имеющего полную достоверность и приводящего к наказанию виновных», – подчеркнул генсек.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но они «не особо интересуют» оппонентов. Глава МИДа подчеркнул, что если они будут идти в том же ключе, что и сейчас, то переговоры вряд ли будут иметь результат.

Ранее по теме: Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных