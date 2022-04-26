ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине

Лавров в свою очередь заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но они «не особо интересуют» оппонентов. Глава МИДа подчеркнул, что если они будут идти в том же ключе, что и сейчас, то переговоры вряд ли будут иметь результат.