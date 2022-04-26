ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине
Организация Объединенных Наций заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Мы крайне заинтересованы в нахождении путей, чтобы создать условия для эффективного диалога, скорейшего прекращения огня, мирного разрешения», – цитирует ТАСС генсека.
Гутерриш отметил, что знает о претензиях России, но выразил мнение, что решать спорные вопросы нужно в рамках предусмотренных ООН механизмов.
«Хотелось бы сказать, что я понимаю, что Российская Федерация имеет ряд претензий. Однако Устав ООН предусматривает большое количество механизмов, позволяющих рассматривать подобные озабоченности, в частности Международный суд», – добавил он.
Генсек вновь предложил создать контактную группу для решения гуманитарных проблем на Украине, в которую также должны войти Россия и ООН, чтобы создать «действительно безопасные коридоры», которые «соблюдались бы всеми для эвакуации гражданских лиц».
«Я знаю, что сегодня у нас в связи со сложной ситуацией на Украине есть разные интерпретации относительно того, что там происходит. Но это не ограничивает возможности по ведению очень серьезного диалога по снижению страданий людей», – отметил генсек. По мнению Гутерриша, диалог должен идти, несмотря на разное видение ситуации по Украине.
Все сообщения о военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права на Украине должны быть расследованы, заявил Гутерриш. «Они требуют независимого расследования, имеющего полную достоверность и приводящего к наказанию виновных», – подчеркнул генсек.
Лавров в свою очередь заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но они «не особо интересуют» оппонентов. Глава МИДа подчеркнул, что если они будут идти в том же ключе, что и сейчас, то переговоры вряд ли будут иметь результат.