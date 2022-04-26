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Путин: после прорыва в Стамбуле Россия столкнулась с провокацией в Буче

Ведомости

На переговорах с украинской стороной в Стамбуле был намечен серьезный прорыв, но после этого Россия столкнулась с провокацией в Буче, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Прямую трансляцию вел ТАСС на своем канале.

Путин отметил, что российская сторона в ходе переговоров на территории Турции «достаточно ясно» продемонстрировала намерения «создать благоприятные условия для продолжения переговоров», но после столкнулась с провокацией.

«Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим», – подчеркнул он.   

Проблема возникла из-за произошедшего на Украине в 2014 г. антиконституционного государственного переворота, пояснил Путин. Он отметил, что жители Крыма и Севастополя «поступили практически так же», как проживающие в Косово, – приняли решение о своей независимости, а после обратились к России с просьбой о присоединении, что было решено их волеизъявлением на референдуме.

«Возникла та же проблема на юго-востоке Украины, где жители нескольких территорий, как минимум двух субъектов тогда Украины, не согласились с государственным переворотом и его результатами, но подверглись очень сильному давлению, в том числе и с помощью проведения крупномасштабных военных операций с применением боевой авиации и тяжелой военной техники. Вот так возник кризис в Донбассе, на юго-востоке Украины», – пояснил президент.

Он отметил, что после неудачных попыток киевской власти решить проблему военным путем были подписаны минские соглашения. Но попытка мирного урегулирования провалилась, и «люди, которые там проживают, оказались в блокаде», а власти в Киеве «продолжали военное давление».

29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. Киев по их итогам передал российской стороне письменные предложения по будущему мирному соглашению. В документе предлагается закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от силового возврата Крыма в обмен на международные гарантии безопасности. Россия объявила об отводе войск с киевского и черниговского направлений. Однако позже Украина отказалась от своих предложений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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