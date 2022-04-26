Путин: после прорыва в Стамбуле Россия столкнулась с провокацией в Буче

«Возникла та же проблема на юго-востоке Украины, где жители нескольких территорий, как минимум двух субъектов тогда Украины, не согласились с государственным переворотом и его результатами, но подверглись очень сильному давлению, в том числе и с помощью проведения крупномасштабных военных операций с применением боевой авиации и тяжелой военной техники. Вот так возник кризис в Донбассе, на юго-востоке Украины», – пояснил президент.