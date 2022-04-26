Газета
Политика

Генсек ООН предложил Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи предложил президенту России Владимиру Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам. 

«По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россияобъявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны», — заявил Гутерреш (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ООН понимает, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, и готова полностью мобилизовать логистические возможности вместе с Красным Крестом. 

Путин отметил, что ситуация в Мариуполе сложная, трагическая, однако в городе нет боевых действий. «Там ситуация сложная и трагическая, но она простая на самом деле: <…> там нет боевых действий, они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», - заявил президент (цитата по ТАСС). 

Завод «Азовсталь» в Мариуполе полностью изолирован, часть военных сдались в плен, добавил он. По его словам, украинские военные обязаны выпустить гражданских лиц с территории завода, если они там действительно есть. Гуманитарные коридоры из Мариуполя действуют, по ним из города вышло 130 000 — 140 000 человек, уточнил президент. 

Ранее по теме: Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали»

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных