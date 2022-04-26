Генсек ООН предложил Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина

«По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россияобъявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны», — заявил Гутерреш (цитата по «РИА Новости»).