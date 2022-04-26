Генсек ООН предложил Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи предложил президенту России Владимиру Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам.
«По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россияобъявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны», — заявил Гутерреш (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, ООН понимает, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, и готова полностью мобилизовать логистические возможности вместе с Красным Крестом.
Путин отметил, что ситуация в Мариуполе сложная, трагическая, однако в городе нет боевых действий. «Там ситуация сложная и трагическая, но она простая на самом деле: <…> там нет боевых действий, они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», - заявил президент (цитата по ТАСС).
Завод «Азовсталь» в Мариуполе полностью изолирован, часть военных сдались в плен, добавил он. По его словам, украинские военные обязаны выпустить гражданских лиц с территории завода, если они там действительно есть. Гуманитарные коридоры из Мариуполя действуют, по ним из города вышло 130 000 — 140 000 человек, уточнил президент.