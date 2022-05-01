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Путин подписал указ о запрете средств защиты информации из недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документ в воскресенье размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними», — говорится в указе.

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К таким органам и организациям относятся федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, госфонды, госкорпорации (компании).

Также в перечень вошли иные организации, созданные на основании федеральных законов, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, юрлица, являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры России.

Путин постановил создать в этих органах и организациях «структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты», говорится в указе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных