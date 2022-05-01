Путин подписал указ о запрете средств защиты информации из недружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документ в воскресенье размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними», — говорится в указе.
К таким органам и организациям относятся федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, госфонды, госкорпорации (компании).
Также в перечень вошли иные организации, созданные на основании федеральных законов, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, юрлица, являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры России.
Путин постановил создать в этих органах и организациях «структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты», говорится в указе.