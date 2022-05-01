Путин утвердил запрет на участие иностранцев в организации перевозок пассажиров

Заключать соглашения о ГЧП в области перевозок нельзя будет с «иностранными инвесторами или российскими юрлицами, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица», отмечает «РИА Новости». Согласно документу, нововведение не коснется членов Евразийского экономического союза.