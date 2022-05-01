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Путин утвердил запрет на участие иностранцев в организации перевозок пассажиров

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Документ в воскресенье опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статьи законов «О концессионных соглашениях», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», а также «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве».

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Закон «О концессионных соглашениях» ранее предполагал, что одной из сторон такого соглашения могут стать иностранные граждане наряду с гражданами России. Принятые изменения в документ теперь исключают эту возможность.

Заключать соглашения о ГЧП в области перевозок нельзя будет с «иностранными инвесторами или российскими юрлицами, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица», отмечает «РИА Новости». Согласно документу, нововведение не коснется членов Евразийского экономического союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных