Путин утвердил запрет на участие иностранцев в организации перевозок пассажиров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Документ в воскресенье опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в статьи законов «О концессионных соглашениях», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», а также «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве».
Закон «О концессионных соглашениях» ранее предполагал, что одной из сторон такого соглашения могут стать иностранные граждане наряду с гражданами России. Принятые изменения в документ теперь исключают эту возможность.
Заключать соглашения о ГЧП в области перевозок нельзя будет с «иностранными инвесторами или российскими юрлицами, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица», отмечает «РИА Новости». Согласно документу, нововведение не коснется членов Евразийского экономического союза.