Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компаний
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые упрощают открытие счетов в российских банках и их постановку на налоговый учет иностранным юридическим лицам. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
Новый закон принят для реализации указа Путина о переводе оплаты поставок российского трубопроводного газа в недружественные страны из валюты в рубли.
Поправки в Налоговый кодекс России 20 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях. На заседании Госдумы заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева заявила, что поправка носит срочный характер.
Иностранная компания сможет встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий ей счет, подаст соответствующее заявление. «Это очень упрощает постановку на учет и открытие счета», — заявила Ануфриева.
Президент России подписал указ о переводе оплаты поставок российского трубопроводного газа в недружественные страны из валюты в рубли в конце марта. Такое решение Путин принял в ответ на односторонние санкции стран Запада против России. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.
Согласно новому порядку оплаты, иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продавать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начать поступать во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.