Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компаний

Президент России подписал указ о переводе оплаты поставок российского трубопроводного газа в недружественные страны из валюты в рубли в конце марта. Такое решение Путин принял в ответ на односторонние санкции стран Запада против России. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.