Bloomberg: 10 стран попросили устранить лазейку в санкциях ЕС при оплате газа из России
Еврокомиссия 27 апреля сообщила, что доработает формулировки по оплате российского газа в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, несколько стран попросили ЕК разъяснить, что у покупателей нет обходных путей, чтобы выполнить требование Москвы.
Собеседники издания рассказали, что Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия на встрече ЕК настаивали на перекрытии для европейских покупателей обходных путей для оплаты российского газа, пишет агентство. Еврокомиссия после этого обращения согласилась доработать требования.
После введения антироссийских санкций президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны. Новый механизм предусматривает, что компании – покупатели трубопроводного газа открывают специальные счета типа «К» в Газпромбанке. На валютный счет перечисляется валюта, затем ее обменивают на рубли на Московской бирже и переводят рублевую сумму «Газпрому». С 1 апреля эта схема вступила в силу. Согласно указу факт оплаты признается после поступления рублей на счет «Газпрома», а отсутствие оплаты в рублях является основанием для прекращения поставок газа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Она также назвала такое решение неоправданным и неприемлемым и заявила о ненадежности России как поставщика газа. По ее словам, Польша и Болгария получают газ из соседних стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы ЕК о попытке шантажа. По его словам, поставки газа возобновятся, если покупатели оплатят их в рублях.
27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.