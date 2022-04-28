Bloomberg: 10 стран попросили устранить лазейку в санкциях ЕС при оплате газа из России

После введения антироссийских санкций президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны. Новый механизм предусматривает, что компании – покупатели трубопроводного газа открывают специальные счета типа «К» в Газпромбанке. На валютный счет перечисляется валюта, затем ее обменивают на рубли на Московской бирже и переводят рублевую сумму «Газпрому». С 1 апреля эта схема вступила в силу. Согласно указу факт оплаты признается после поступления рублей на счет «Газпрома», а отсутствие оплаты в рублях является основанием для прекращения поставок газа.