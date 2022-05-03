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Парламент Эстонии не поддержал отзыв подписи из пограничных договоров с Россией

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Парламент Эстонии не поддержал предложение об отзыве подписи под пограничными договорами с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

За предложение депутатов от Консервативной народной партии проголосовало 28 депутатов, в их числе – партия «Отечество», против высказались 53 парламентария.

Речь идет о договоре, подписанном 18 февраля 2014 г., но до сих пор не ратифицированном. В пояснительной записке предложения сказано, что Россия «оккупировала» более 5% территории Эстонии и что Москва постоянно атакует «политически и идеологически» Таллин. По мнению депутатов, отзыв подписи позволил бы вернуться к вопросу границ в рамках заключенного в 1920 г. Тартуского мирного договора.

Заместитель председателя Консервативной народной партии Мартин Хельме считает, что подписание договора в 2014 г. было ошибкой. По его словам, в рамках этого документа Эстония согласилась с тем, что Тартуский мирный договор больше не действует, и без оснований на это отдала 5,2% своей земли иностранному государству.

«Хотя соглашение о границе не было одобрено парламентом ни одной из стран, сейчас самое время остановить процесс ратификации», – цитирует издание Хельме.   

Портал Delfi ранее сообщал, что против отзыва подписи выступают Партия реформ и Центристская партия. Член Партии реформ Марко Михкельсон заявил, что действующее законодательство Эстонии не предусматривает такой процедуры, и выразил мнение, что такой шаг может стать провокацией с учетом нынешней геополитической ситуации.

Последний раз территориальные претензии Эстонии к России были озвучены председателем эстонского парламента Хенном Пыллуаасом в январе 2021 г. Он заявил, что зафиксированная Тартуским мирным договором граница между Эстонией и Россией продолжает действовать и сегодня. Согласно договору, к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области и территории на правом берегу Нарвы, которые сейчас являются частью Ленинградской области. В 1944 г. эти территории вернулись к РСФСР.

В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под договорами о границе с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. При ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим Тартуский мирный договор, что давало возможность Таллину предъявить территориальные претензии. Речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных