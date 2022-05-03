Парламент Эстонии не поддержал отзыв подписи из пограничных договоров с Россией

Последний раз территориальные претензии Эстонии к России были озвучены председателем эстонского парламента Хенном Пыллуаасом в январе 2021 г. Он заявил, что зафиксированная Тартуским мирным договором граница между Эстонией и Россией продолжает действовать и сегодня. Согласно договору, к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области и территории на правом берегу Нарвы, которые сейчас являются частью Ленинградской области. В 1944 г. эти территории вернулись к РСФСР.