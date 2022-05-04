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Минобороны сообщило об уничтожении подстанций на украинской ж/д

Ведомости

Российские военные уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка», — рассказал Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, военные также поразили два командных пункта подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарею гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, в том числе в районе Александровки Харьковской области сбит летательный аппарат "Байрактар-ТБ2"», — добавил Конашенков.

Минобороны ранее сообщало об уничтожении четырех пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, радиолокационной станции разведки и наведения. Артиллерийские подразделения, в свою очередь, поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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