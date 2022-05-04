Минобороны сообщило об уничтожении подстанций на украинской ж/д
Российские военные уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка», — рассказал Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, военные также поразили два командных пункта подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарею самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарею гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, в том числе в районе Александровки Харьковской области сбит летательный аппарат "Байрактар-ТБ2"», — добавил Конашенков.
Минобороны ранее сообщало об уничтожении четырех пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, радиолокационной станции разведки и наведения. Артиллерийские подразделения, в свою очередь, поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.