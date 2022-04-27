Путин: спецоперация предотвратила конфликт на территории России

По его словам, солдаты противостоят силам, которые «проводили и проводят курс по сдерживанию России». «Почему они это делали – такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна», – сказал Путин. Президент отметил, что оппоненты предполагают, что Россия «по факту существования» несет угрозу, но, по его мнению, «они сами представляют опасность для всего мира».