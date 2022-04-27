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Путин: спецоперация предотвратила конфликт на территории России

Ведомости

Проведение спецоперации на Украине предотвратило масштабный конфликт на территории России, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – отметил президент.

По его словам, солдаты противостоят силам, которые «проводили и проводят курс по сдерживанию России». «Почему они это делали – такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна», – сказал Путин. Президент отметил, что оппоненты предполагают, что Россия «по факту существования» несет угрозу, но, по его мнению, «они сами представляют опасность для всего мира».

Президент также заявил, что любовь к родине – «одна из основ российской государственности», и сплоченность людей гарантирует, что «Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, ей предшествовало признание независимости ДНР И ЛНР. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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