Минобороны сообщило об уничтожении 36 военных объектов на Украине
Российские военные уничтожили 36 военных объектов на территории Украины за сутки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков на вечернем брифинге в понедельник.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – заявил Конашенков.
По информации Минобороны, в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения. Артиллерийские подразделения, в свою очередь, поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
Ранее сегодня представитель оборонного ведомства рассказал о сбитом в ходе воздушного боя под Славянском украинском истребителе МиГ-29 и 38 пораженных военных объектах за последние сутки.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.