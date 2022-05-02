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Минобороны сообщило об уничтожении 36 военных объектов на Украине

Ведомости

Российские военные уничтожили 36 военных объектов на территории Украины за сутки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков на вечернем брифинге в понедельник.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – заявил Конашенков.

По информации Минобороны, в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения. Артиллерийские подразделения, в свою очередь, поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.

Ранее сегодня представитель оборонного ведомства рассказал о сбитом в ходе воздушного боя под Славянском украинском истребителе МиГ-29 и 38 пораженных военных объектах за последние сутки.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в районе Славянска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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