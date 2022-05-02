Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в районе Славянска
Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в ходе воздушного боя в районе Славянска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29», – заявил Конашенков. По его словам, российские военные сбили две тактические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Петровское, а также уничтожили реактивный снаряд «Смерч» в районе Донецкое.
В министерстве также рассказали, что за прошедшие сутки военные поразили 38 военных объектов Украины. Среди них четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.