Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в районе Славянска

В министерстве также рассказали, что за прошедшие сутки военные поразили 38 военных объектов Украины. Среди них четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.