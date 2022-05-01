Минобороны заявило об уничтожении под Одессой ангара с оружием из США и ЕС
На военном аэродроме в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением, которое доставили на Украину США и страны Евросоюза, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — сообщили в оборонном в ведомстве.
Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за последние сутки ударили по семи военным объектам Украины: четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники и трем складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах ДНР и Харьковской области.
Авиацией уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, поражены два склада боеприпасов и горючего и 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, добавили в Минобороны.
Средства противовоздушной обороны сбили два бомбардировщика Су-24М, две украинские баллистические ракеты «Точка-У», уничтожили 12 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.