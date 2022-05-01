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Минобороны заявило об уничтожении под Одессой ангара с оружием из США и ЕС

Ведомости

На военном аэродроме в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением, которое доставили на Украину США и страны Евросоюза, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — сообщили в оборонном в ведомстве.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за последние сутки ударили по семи военным объектам Украины: четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники и трем складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах ДНР и Харьковской области.

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Авиацией уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, поражены два склада боеприпасов и горючего и 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, добавили в Минобороны.  

Средства противовоздушной обороны сбили два бомбардировщика Су-24М, две украинские баллистические ракеты «Точка-У», уничтожили 12 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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