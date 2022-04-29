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Минобороны: российские ПВО сбили три ракеты «Точка-У» на Украине

Ведомости

Российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У», шесть беспилотников и снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «(РСЗО) Смерч» в районе населенного пункта Топольское», — цитирует Конашенкова пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, российские военные нанесли поражение 38 украинским военным объектам, среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения, добавил представитель ведомства.

Ранее сегодня оборонное ведомство сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве. Ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удары по трем тяговым электроподстанциям.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Путин: спецоперация предотвратила конфликт на территории России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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