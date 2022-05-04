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Великобритания ввела санкции против российских СМИ и бизнесменов

Ведомости

Правительство Великобритании расширило санкции против физических и юридических лиц России из-за военной операции на Украине, сообщает пресс-служба МИДа королевства. Под ограничения попали российские СМИ, журналисты и бизнесмены. Таким образом, Великобритания уже ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.

«В число тех, против кого сегодня введены санкции, входят значимые лица на "Первом канале" — крупнейшем государственном телеканале в России», — подчеркнуто в документе. В черный список королевства попали российские журналисты — телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).

Новые санкции включают в себя в том числе запрет на использование компаниями из России услуг британских фирм в сферах PR, бухгалтерии и консультационного менеджмента. «Новые меры будут означать, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами Великобритании по бухгалтерскому учету мирового класса, консультированию по вопросам управления и связям с общественностью, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах», — подчеркнуто в заявлении.

В конце марта Великобритания ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), заместителя гендиректора телеканала «Россия» и телеведущего Сергея Брилева, генерального директора телеканала RT Алексея Николова, руководителя международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антона Анисимова и др.

Ранее власти королевства уже повышали тарифы на импорт некоторых товаров из России и Белоруссии, запретили импорт части изделий, в том числе из чугуна и стали, а также ограничили экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. Также страна закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозила активы бизнесменов и ЦБ России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных