Великобритания ввела санкции против российских СМИ и бизнесменов
Правительство Великобритании расширило санкции против физических и юридических лиц России из-за военной операции на Украине, сообщает пресс-служба МИДа королевства. Под ограничения попали российские СМИ, журналисты и бизнесмены. Таким образом, Великобритания уже ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
«В число тех, против кого сегодня введены санкции, входят значимые лица на "Первом канале" — крупнейшем государственном телеканале в России», — подчеркнуто в документе. В черный список королевства попали российские журналисты — телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).
Новые санкции включают в себя в том числе запрет на использование компаниями из России услуг британских фирм в сферах PR, бухгалтерии и консультационного менеджмента. «Новые меры будут означать, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами Великобритании по бухгалтерскому учету мирового класса, консультированию по вопросам управления и связям с общественностью, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах», — подчеркнуто в заявлении.
В конце марта Великобритания ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), заместителя гендиректора телеканала «Россия» и телеведущего Сергея Брилева, генерального директора телеканала RT Алексея Николова, руководителя международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антона Анисимова и др.
Ранее власти королевства уже повышали тарифы на импорт некоторых товаров из России и Белоруссии, запретили импорт части изделий, в том числе из чугуна и стали, а также ограничили экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. Также страна закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозила активы бизнесменов и ЦБ России.