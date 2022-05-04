Великобритания ввела санкции против российских СМИ и бизнесменов

Новые санкции включают в себя в том числе запрет на использование компаниями из России услуг британских фирм в сферах PR, бухгалтерии и консультационного менеджмента. «Новые меры будут означать, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами Великобритании по бухгалтерскому учету мирового класса, консультированию по вопросам управления и связям с общественностью, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах», — подчеркнуто в заявлении.