Британия ввела санкции против «России сегодня» и телеведущего Сергея Брилева
Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкционные списки в связи с ситуацией на Украине, добавив в них медиагруппу «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова (экс-глава Роскомнадзора) и начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Под санкции попали также АНО «ТВ-Новости» (юрлицо телеканала RT) и заместитель гендиректора телеканала «Россия» и телеведущий Сергей Брилев, который является британским подданным. Отмечается, что Брилев больше не сможет воспользоваться своими активами в Британии или вести там бизнес.
Среди других лиц, включенных в черный список, — генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, руководитель международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антон Анисимов и семь человек, связанных с Фондом стратегической культуры, включая его гендиректора Владимира Максименко.
Ранее национальный медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание в стране у RT. Власти Великобритании также начали в отношении телеканала 29 расследований, связанных с требованиями о беспристрастности в освещении событий на Украине. В пресс-службе RT решение назвали политическим.
В середине марта Великобритания расширила персональные санкции в отношении россиян в связи с военной операцией на Украине. В черный список вошли в том числе журналисты и менеджеры медиакомпаний, включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главного редактора RT, Sputnik и «России сегодня» Маргариту Симоньян, ведущего шоу «Международная пилорама» на НТВ Тиграна Кеосаяна, ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольгу Скабееву, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, журналиста RT Антона Красовского и телеведущих Владимира Соловьева и Аркадия Мамонтова.
В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 989 россиян и 101 юрлицо. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Ранее похожие меры в отношении россиян приняли Европейский союз, США и ряд других государств.