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Британия ввела санкции против «России сегодня» и телеведущего Сергея Брилева

Ведомости

Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкционные списки в связи с ситуацией на Украине, добавив в них медиагруппу «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова (экс-глава Роскомнадзора) и начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Под санкции попали также АНО «ТВ-Новости» (юрлицо телеканала RT) и заместитель гендиректора телеканала «Россия» и телеведущий Сергей Брилев, который является британским подданным. Отмечается, что Брилев больше не сможет воспользоваться своими активами в Британии или вести там бизнес.

Среди других лиц, включенных в черный список, — генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, руководитель международного вещания информагентства и радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») Антон Анисимов и семь человек, связанных с Фондом стратегической культуры, включая его гендиректора Владимира Максименко.

Ранее национальный медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание в стране у RT. Власти Великобритании также начали в отношении телеканала 29 расследований, связанных с требованиями о беспристрастности в освещении событий на Украине. В пресс-службе RT решение назвали политическим.

В середине марта Великобритания расширила персональные санкции в отношении россиян в связи с военной операцией на Украине. В черный список вошли в том числе журналисты и менеджеры медиакомпаний, включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главного редактора RT, Sputnik и «России сегодня» Маргариту Симоньян, ведущего шоу «Международная пилорама» на НТВ Тиграна Кеосаяна, ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольгу Скабееву, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, журналиста RT Антона Красовского и телеведущих Владимира Соловьева и Аркадия Мамонтова.

В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 989 россиян и 101 юрлицо. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Ранее похожие меры в отношении россиян приняли Европейский союз, США и ряд других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных