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Британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание телеканала RT

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Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание российского телеканала RT после обращения правительства королевства, сообщает пресс-служба компании. 

«Сегодня Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании, мера вступает в силу незамедлительно. Мы приняли такое решение на том основании, что не считаем, что лицензиат RT, АНО "ТВ-Новости", соответствует требованиям для лицензии на вещание в Великобритании», — пояснили в сообщении.

В заявлении говорится, что такое решение было принято на фоне 29 продолжающихся расследований Ofcom относительно надлежащей «беспристрастности освещения новостей и текущих событий RT о военных действиях на Украине». «Мы серьезно относимся к важности в нашем демократическом обществе права вещателя на свободу выражения мнений и права аудитории получать информацию и идеи без неоправданного вмешательства», — подчеркнуто в заявлении. 

Канадская комиссия по радио и телевидению ранее запретила вещание телеканалов RT и RT France из-за «не соответствия канадским стандартам вещания».

2 марта Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине или пока указанные новостные ресурсы «не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию против ЕС и его государств-членов».

До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О немедленной блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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