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В Эстонии ограничат доступ к сайтам ТАСС и «Первого канала»

Ведомости

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии предписал телекоммуникационным компаниям ограничить доступ к семи сайтам российских государственных СМИ на фоне спецоперации России на Украине, говорится на сайте ведомства.

«Согласно постановлению, TTJA обязывает телекоммуникационные компании блокировать и делать недоступными для конечных пользователей услуги подключения к интернету следующие веб-адреса: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru», — говорится в сообщении. По мнению ведомства, эти сайты «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть». Сайты будут заблокированы на 12 месяцев.

2 марта Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине или пока указанные новостные ресурсы «не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию против ЕС и его государств-членов».

До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О немедленной блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных