В Эстонии ограничат доступ к сайтам ТАСС и «Первого канала»
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии предписал телекоммуникационным компаниям ограничить доступ к семи сайтам российских государственных СМИ на фоне спецоперации России на Украине, говорится на сайте ведомства.
«Согласно постановлению, TTJA обязывает телекоммуникационные компании блокировать и делать недоступными для конечных пользователей услуги подключения к интернету следующие веб-адреса: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru», — говорится в сообщении. По мнению ведомства, эти сайты «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть». Сайты будут заблокированы на 12 месяцев.
2 марта Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине или пока указанные новостные ресурсы «не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию против ЕС и его государств-членов».
До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О немедленной блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google.