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Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах ВСУ

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Российские средства ПВО сбили в воздухе самолеты Су-24, Су-25 и Су-27 вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Также за ночь российские военные сбили 14 беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Оперативно-тактическая и армейская авиация России ночью ударила по 93 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска поразили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, две пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Российская артиллерия за ночь нанесла удары по 32 пунктам управления ВСУ, пяти складам с боеприпасами, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и военной техники и 51 позиции артиллерии ВСУ. Военные уничтожили более 600 националистов и 61 единицу вооружения и военной техники, добавили в Минобороны.

Высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска уничтожили авиационную технику на военном аэродроме в районе Кировограда, крупный склад боеприпасов, хранилище топлива для ВСУ, передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме у Краматорска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных