Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах ВСУ
Российские средства ПВО сбили в воздухе самолеты Су-24, Су-25 и Су-27 вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Также за ночь российские военные сбили 14 беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Оперативно-тактическая и армейская авиация России ночью ударила по 93 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска поразили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, две пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Российская артиллерия за ночь нанесла удары по 32 пунктам управления ВСУ, пяти складам с боеприпасами, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и военной техники и 51 позиции артиллерии ВСУ. Военные уничтожили более 600 националистов и 61 единицу вооружения и военной техники, добавили в Минобороны.
Высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска уничтожили авиационную технику на военном аэродроме в районе Кировограда, крупный склад боеприпасов, хранилище топлива для ВСУ, передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме у Краматорска.