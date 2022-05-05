Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах ВСУ

Также за ночь российские военные сбили 14 беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Оперативно-тактическая и армейская авиация России ночью ударила по 93 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска поразили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, две пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину тактического ракетного комплекса «Точка-У».